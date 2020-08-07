رياضة | الكشف عن تشكيل يوفنتوس الرسمي ضد ليون بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تشكيل يوفنتوس الرسمي ضد ليون بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستواجه ليون الفرنسي بعد قليل، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وجاءت تشكيلة السيدة العجوزة على النحو التالي :- حراسة المرمى: تشيزني. خط الدفاع: خوان كوادرادو، ماتيس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي وأليكس ساندرو. Advertisements خط الوسط: رودريجو بيتانكور، ميرالم بيانيتش وأدريان رابيو. الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي، جونزالو هيجواين وكريستيانو رونالدو. يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف، مما يجعل يوفنتوس مطالبًا بالفوز بهدفين نظيفين للتأهل لدور الثمانية.

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