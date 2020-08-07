رياضة | تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في شهر أغسطس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في شهر أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مبارياته يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من شهر أغسطس، بعد عودة منافسات الدوري المصري الممتاز، الذي توقف منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويواجه الأهلي يوم الأحد المقبل منافسه إنبي، في بداية مشواره بالدوري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر المؤجلة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول مباريات الأهلي في شهر أغسطس كالتالي:

1- الأهلي وانبي، 9 اغسطس، الساعة 8، ستاد القاهرة

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2- الأهلي والانتاج الحربي، 14 اغسطس، الساعة 9، ستاد السلام

3-الأهلي واسوان، 17 اغسطس، الساعة 9، على أرضية ستاد القاهرة

4-الأهلي والزمالك، 22 اغسطس، الساعة 9، ستاد القاهرة

5- الأهلي والجونة، 26 أغسطس، الساعة 9، ستاد القاهرة

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز في 16مباراة وتعادل في واحدة.