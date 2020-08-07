رياضة | الكشف عن المرشحين لأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن المرشحين لأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت عن قائمة المُرشحين للمنافسة على جائزة أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المنصرم.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه تواجد في القائمة أربعة مدربين، هم : يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وبراندن رودجرز المدير الفني لليستر سيتي وفرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي وكريس وايلدر المدير الفني لشيفيلد يونايتد.

Advertisements

وأوضحت وسائل الإعلام أن كلوب يعتبر الأوفر حظاً للفوز وحصد الجائزة بعد أن قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري لأول مرة منذ 30 عامًا.

ونوهت وسائل الإعلام بأن لامبارد تواجد في القائمة بعد أن قاد تشيلسي في أول موسمه له لإحتلال المركز الرابع والتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن رودجرز قاد ليستر سيتي لإحتلال المركز الخامس والتأهل لبطولة الدوري الأوروبي وأما وايلدر فقد قاد شيفيلد الصاعد لإحتلال المركز التاسع في جدول بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم.