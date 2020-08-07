رياضة | جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي الذي سيدخل مباراته أمام فريق ريال مدريد، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي فوزا هاما خلال مباراة الذهاب على ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث أحرز جابريل جيسوس وكيفين دي بروين هدفي السيتي، وسجل فرانشيسكو إيسكو هدف الريال الوحيد.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

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حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: والكر - فيرناندينيو - لابورت - كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - جوندوجان.

خط الهجوم: جابريل جيسوس - فودين - رحيم سترلينج.