رياضة | عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي بعد قليل في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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وجاء تشكيل الريال الرسمي على النحو التالي:
في حراسة المرمى: كورتوا
في خط الدفاع: ميندي، فاران، ميليتاو، كارفاخال
في خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش
في خط الهجوم: هازارد، بنزيما ورودريجو.
ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.
وكان مانشستر سيتي تفوق على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.