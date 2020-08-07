رياضة | عاجل.. زيدان يدفع بـ"هازارد" أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. زيدان يدفع بـ"هازارد" أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية منذ قليل، عن مفاجأة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.

وذكر خافيير هيرايز الصحفي والإعلامي الإسباني أن زيدان سيدفع بالبلجيكي إيدين هازارد أمام مانشستر سيتي مساء اليوم.

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي تفوق على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.