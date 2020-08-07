الامارات | أيمن الرمادي.. أقدم مدربي دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادي.. أقدم مدربي دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أقدم مدرب في دوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ سيظهر على المقاعد الفنية للبرتقالي، للموسم الرابع على التوالي، والخامس له مع النادي. ويسير الرمادي على خطى العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، الذي سجل أطول فترة في دوري الخليج العربي، عندما تولى تدريب عجمان لستة مواسم، بينها خمسة مواسم متتالية.

ويمتلك الرمادي، في رصيده 17 سنة في تدريب الفرق الأولى بالإمارات، منذ أن بدأ مشواره مع الظفرة في موسم 2008، ثم تولى قيادة العديد من الفرق، منها حتا والشارقة ودبي (سابقاً) وكلباء، ومنذ مواسم عدة مع عجمان.

وكانت إدارة النادي البرتقالي نجحت في الاحتفاظ بخدمات الرمادي، في بداية الموسم الماضي، حينما تم تمديد عقده لموسمين، وقاد المدرب المصري عجمان في 67 مباراة رسمية بدوري الخليج العربي، جمع خلالها 81 نقطة من أصل 201. وكان موسم 2018/‏‏‏2019 الأبرز للرمادي، إذ قاد عجمان لأبرز نتائجه في الدوري، عندما جمع 37 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط يحققه عجمان في المحترفين منذ أن صعد إليه في موسم 2008/‏‏‏2009، محققاً الفوز في 10 مباريات، وتعادل في سبع، وخسر تسع مباريات، في حين سجل 41 هدفاً، ودخل شباكه 40 هدفاً. وصعد مدرب عجمان مع فريقه السلم من بدايته، عندما نجح في قيادته للعودة مرة أخرى لدوري الخليج العربي، بعد موسمين قضاهما في الهواة، وهو الإنجاز السابع الذي يحققه مع فرق إماراتية، إذ صعد من قبل مع فريق دبي ثلاث مرات، والظفرة والشارقة واتحاد كلباء، وأخيراً عجمان. ورقمياً، خاض المدرب المصري مع عجمان في موسم 2017/‏‏‏ 2018، 22 مباراة بالدوري قبل أن تتم زيادة عدد أندية المحترفين إلى 14 فريقاً، إذ فاز في سبع، وتعادل في خمس، بينما خسر فريقه في 10 مناسبات، مسجلاً 25 هدفاً، واستقبلت شباكه 36، وجمع 26 نقطة. وفي الموسم الماضي الملغى، لعب عجمان تحت قيادة الرمادي 19 مباراة، فاز في أربع مباريات وتعادل في ست وخسر في تسع مناسبات، وسجل الفريق 25 هدفاً، بينما اهتزت شباكه 39 مرة، محققاً 18 نقطة برصيده، واحتل المركز العاشر، وهي الحصيلة الأضعف خلال المواسم الثلاثة للبرتقالي تحت قيادة مدربه المصري. ويعاب على عجمان كثرة استقبال شباكه للأهداف خلال ثلاثة مواسم في دوري المحترفين، والتي اهتزت في 115 مرة، بينما سجل الفريق 91 هدفاً فقط.

أرقام الرمادي

■يمتلك في رصيده سنوات طويلة جداً في تدريب الفرق الأولى بالإمارات.

■قاد عجمان في 67 مباراة رسمية بدوري الخليج العربي، جمع

خلالها 81 نقطة.

■أفضل مواسمه مع عجمان في 2018-2019، حينما حل سابعاً بـ37

نقطة.

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■بدأ التدريب مع فرق المحترفين، حينما قاد الظفرة.

■سبق له الصعود بأندية الهواة، في سبع مناسبات، إلى «المحترفين».

أحمد الفورة: الرمادي حقق أهداف إدارة عجمان في السنوات الماضية

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، أن الرمادي نجح، خلال السنوات الماضية التي قضاها مع النادي في تحقيق الأهداف التي رسمها مجلس الإدارة، وفي مقدمتها الحفاظ على بقاء الفريق في دوري المحترفين، كخطوات أولى نحو تطوير طموحات الفريق بعد الوصول باللاعبين للخبرات التي توهلهم للمنافسة مستقبلاً في بعض البطولات، خصوصاً كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ما يُحسب للرمادي إلى جانب الناحية الفنية، تمسكه الشديد بالجوانب السلوكية، وإيمانه بأهمية الجانب النفسي للاعبين، كإحدى الوسائل المهمة لتقديم العروض القوية، التي اتسم بها عجمان منذ أن ظهر في دوري المحترفين».

وأضاف: «استطاع عجمان، خلال ثلاثة مواسم قضاها تحت قيادة الرمادي، أن يكون نداً قوياً لجميع الفرق، ويقدم المستويات التي تُرضي أنصار النادي والمتابعين من المحليين والرياضيين، ونأمل في الموسم الجديد أن نسير على الخطوات نفسها».

- سبق له تدريب

عدد كبير من الأندية، بجانب «البرتقالي» المستمر معه منذ

فترة طويلة.

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