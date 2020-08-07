شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: محمد حسن يستحق الطرد أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، المدير الفني الأسبق للزمالك، إن محمد حسن، لاعب وسط الفريق الأبيض الذي شارك في مباراة المصري في ظل غياب طارق حامد، كان يستحق الطرد خلال اللقاء للإنذار الثاني.

وأضاف «صلاح» أنه يجب على الجميع بعد كارثة «كورونا» التحلي بالخلق الرياضي القويم والروح الرياضية، بعيدًا عن الانتماءات، وقال إنه لا يجد عيبًا على الاطلاق في انتقاد قرارات الحكام، بعيدًا عن الميول والانتماءات إذا كنا جادين بالفعل في إصلاح مسار التحكيم المصري.

وحقق الزمالك الفوز على المصري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت بينهما الخميس في الدوري.