شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم ودية الإنتاج ونادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منذ قليل المباراة الودية التي جمعت الإنتاج الحربي بنظيره نادي مصر على أرض ملعب المصانع الحربية.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي حرص كل جهاز فني على تجربة بعض اللاعبين وتنفيذ بعض الجمل الخططية
وكان اتحاد الكرة قد أجل مباراة الفريقين الرسمية في الدوري قبل ان يتفق الفريقين على اللعب وديًا رغم قرار الجبلاية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,875
-
تعافي
47,182
-
وفيات
4,930
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم ودية الإنتاج ونادي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.