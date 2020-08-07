شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم ودية الإنتاج ونادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منذ قليل المباراة الودية التي جمعت الإنتاج الحربي بنظيره نادي مصر على أرض ملعب المصانع الحربية.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي حرص كل جهاز فني على تجربة بعض اللاعبين وتنفيذ بعض الجمل الخططية

وكان اتحاد الكرة قد أجل مباراة الفريقين الرسمية في الدوري قبل ان يتفق الفريقين على اللعب وديًا رغم قرار الجبلاية.