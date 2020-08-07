شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال.. ريال مدريد 0 - 1 مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب الاتحاد، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا. تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفخال- ميليتاو- فاران- ميندي.

الوسط: كروس- كاسيميرو- مودريتش.

الهجوم: هازارد- بنزيما- رودريجو. تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: والكر- فيرناندينو- لابورت- كانسيلو.

الوسط: رودريجو- جوندوجان- دي بروين- فودين.

الهجوم: ستيرلنج- خيسوس. أبرز تفاصيل اللقاء بداية المباراة د9: جووووووووووول ستيرلنج يسجل الأول لمانشستر سيتي د16: تسديدة قوية من ستيرلنج تعلو العارضة Advertisements د21: تسديدة من هازارد يتصدى لها إيدرسون حارس مان سيتي د28: جووووووول بنزيما يسجل التعادل من رأسية رائعة الوضع في مصر

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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