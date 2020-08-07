شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال.. يوفنتوس 0 - 1 ليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي يوفنتوس الإيطالي نظيره ليون الفرنسي على ملعب أليانز ستاديوم، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا. - تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: بونوتشي- دي ليخت- أليكس ساندرو- كوادرادو.

الوسط: بيانيتش- رابيو- بينتانكور.

الهجوم: رونالدو- بيرنارديسكي- هيجواين. - تشكيل ليون:

حراسة المرمى: لوبيس.

الدفاع: ديناير- مارسيلو- ماركال- دوبوا.

الوسط: كاكيريه- جيماريتش- حسام عوار- كورنيه.

الهجوم: إيكامبي- ديباي. أبرز تفاصيل اللقاء بداية المباراة الدقيقة 11... ركلة جزاء لفريق ليون يسجل منها ديباي هدف التقدم على يوفنتوس Advertisements الوضع في مصر

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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