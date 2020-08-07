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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جاتوزو: علينا تسلق جبل إيفرست أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020
قال جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي الإيطالي، إنه يحاول لعب كرة قدم بأسلوب مختلف عما اعتاد عليه حينما كان لاعبا في صفوف ميلان.
ويحل نابولي غدا السبت ضيفا على برشلونة لملاقاته في ملعب كامب نو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب التعادل الإيجابي ذهابا في إيطاليا بهدف لمثله.
وقال جاتوزو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "نحن مدركون لمدى جودة برشلونة نحتاج لأداء ضخم إن أردنا الخروج بنتيجة إيجابية".
وأضاف: "لدي فكرة جيدة عن نوعية كرة القدم التي أريد أن أقدمها، لقد حققت النجاح كلاعب بطريقة لعب مختلفة عن الطريقة التي أود لعبها الآن".
وتابع: "عندما تكون معتادا على الفوز فأنت تريد المواصلة، علينا تسلق جبل إيفرست غدا، برشلونة لديه العديد من اللاعبين الشباب المميزين ومن الممتع مشاهدتهم".
وأوضح المدرب الإيطالي: "تلك المباريات هامة للاعبين الصغار في فريقي يجب ألا نشعر بالخوف وأن نخوض المباراة ونشكل صعوبة على برشلونة".
وواصل: "عندما تلعب تلك النوعية من المباريات يجب أن تتذكر طفولتك وعلى لاعبي فريقي تذكر من أين جاءوا".
وأتم: "في المباراة الأولى هاجمناهم عندما استحوذوا على الكرة ويجب أن نكون أذكياء حينما نمتلك الكرة أو عندما لا تكون في حوذتنا".
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