فان بيرسي ينضم للجهاز الفني لفاينورد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

أعلن نادي فينورد الهولندي، تعيين روبن فان بيرسي أسطورة الكرة الهولندية، مدربا لمهاجمي الفريق.

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وكشف فينورد، اليوم الجمعة،عن انضمام فان بيرسي لجهاز المدرب ديك أفودكات، على أن يتولى نجم مانشستر يونايتد السابق مهمة تدريب المهاجمين.

وخاض فان بيرسي، صاحب الـ37 عامًا، موسمه الأخير كلاعب مع الفريق الهولندي في 2018-2019 وسيعمل الآن تحت إشراف المدرب ديك أدفوكات لمساعدة المهاجمين

وسجل فان بيرسي، الذي لعب 102 مباراة مع منتخب بلاده، 35 هدفًا في 98 مباراة بالدوري الهولندي خلال فترتيه مع فينورد.