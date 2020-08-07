سترلينج أساسيا ومحرز بديلا في تشكيل السيتي أمام الريال بدوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020 أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في إياب دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز مان سيتي بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا. وجاء تشكيل السيتي على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: إيدرسون خط الدفاع: كايل والكر - إيميرك لابورت - فيرناندينو - جواو كانسلو خط الوسط: إلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين - رودريجو خط الهجوم: رحيم سترلينج - جابريال خيسوس - فيل فودين

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