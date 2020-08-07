شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لموقعة السيتي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020 أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في إياب دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز مان سيتي بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا. وجاء تشكيل الريال على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: تيبوا كورتوا خط الدفاع: داني كارفخال - ميليتاو - رافائيل فاران - ميندي خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو خط الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - إيدين هازارد

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