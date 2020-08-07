شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يستعرض عضلاته في "الجيم".. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم "عضلاته" في الجيم حيث نشرش اللاعب صور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا:" اعمل على نفسك طوال الوقت مهما كانت الظروف".

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فكرة التعاقد مع مهاجم مصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود مصطفي محمد وعمر السعيد، بخلاف تألق اسامة فيصل وحسام اشرف مهاجما فريق الشباب مع الفريق الاول في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الاعداد الحالية لاستئناف مسابقة الدوري.

فيما اجري مسئولو نادي الزمالك عدة اتصالات اليوم مع الثنائي المغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم المحترفان في الزمالك، لمعرفة الموعد النهائي لوصولهما للقاهرةن بعدما تعذر وصولهما امس وفقا لما اعلنه مسئولو الزمالك.

وطلب مسئولو الزمالك من الثنائي سرعة الوصول للقاهرة والانتظام في معسرك الفريق المقرر له غدا استعدادا لاستئناف الدوري حيث يواجه الزمالك نظيره المصري يوم 6 اغسطس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري.

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من ناحية اخري قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من غدا السبت المقبل وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في بدايات الشهر المقبل.

من ناحية أخرى اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدوري الممتاز الشهر المقبل.

وواجه الزمالك كل من سموحة وبيراميدز ووادي دجلة وطنطا وأخيرًا طلائع الجيش في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الاكتفاء بالمباريات الودية الخمسة التي خاضها الفريق خلال المعسكرين الماضيين ، علي ان يكتفي خلال المعسكر الحالي علي التدريبات البدنية والفنية علي فترتين يوميا حيث يخوض الفريق مرانه الاول في السابعة صباحا، بينما يخوض المران المسائي في الخامسة مساءا.



