شكرا لقرائتكم لجنة الحكام ترفض الهجوم على أداء محمد عادل في إدارة لقاء الزمالك والمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد، رفضهم الهجوم الذي طال الحكم محمد عادل الذي أدار لقاء الزمالك والمصري أمس بالجولة الـ14 للدوري فى أول مباراة بمسابقة الدورى بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو اللجنة أن الحكم محمد عادل أدى مباراة مميزة وقدم آداءً جيدًا يعكس مدى تركيز الحكام طوال فترة توقف الدوري وعدم تأثرهم بها مطلقًا، وتابع مسئولو اللجنة أيضا أن اللقطة الجدلية الوحيدة في المباراة هي كرة محمد حسن ومدى استحقاقه للطرد من عدمه، لكنه خطأ غير مؤثر في نتيجة المباراة لأنه نقص أي لاعب في أحد طرفي المباراة لا يعني بالضرورة خسارة الفريق.

على صعيد متصل، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة الحكام، استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلى، المقرر لها 22 أغسطس من الشهر الجارى، فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز، وتم الاتفاق على مخاطبة الدوريات الأوروبية التى تطبق تقنية الـvar لإدارة مباراة القمة.

واستقر مسئولو لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة على مخاطبة عدد من الدول خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تعيين طاقم حكام أجنبى، من بينهم حكم var لإدارة لقاء القمة.

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وأعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الدورى المقرر إقامتها فى أغسطس الجارى عقب عودة النشاط المتوقف منذ مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، ويخوض الزمالك يوم 22 أغسطس مباراة القمة أمام الأهلى فى الجولة الـ 21 للدوري، ويغيب عن مباراة القمة المقبلة 3 لاعبين بواقع لاعبين للزمالك ولاعب للأهلي، وذلك بسبب العقوبات التى تعرض لها اللاعبون فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك أيضًا فى فبراير الماضى.

اللاعبون الثلاثة الغائبون عن مباراة الأهلى والزمالك المقبلة هم محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور من الزمالك ومحمود كهربا من الأهلي، حيث قررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلاً من الإيقاف لنهاية الموسم.

وخففت اللجنة العقوبة الصادرة بحق إدارى الزمالك أحمد زاهر إلى الإيقاف 12 مباراة، بدلا من نهاية الموسم.

وأيدت اللجنة إيقاف محمود شيكابالا 8 مباريات، وعبد الله جمعة 3 مباريات، وثنائى الأهلى النيجيرى جونيور أجاى وياسر إبراهيم لمدة مباراتين.