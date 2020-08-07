شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي للأهلي يؤكد جاهزية أيمن أشرف لقيادة الدفاع في مواجهة انبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود على جاهزية أيمن أشرف لاعب الفريق لقيادة الدفاع الأحمر في مواجهة انبي المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل في الدوري العام، وأنتظم أيمن أشرف فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الثلاثاء الماضى، وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، وخضع أيمن أشرف لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعى.
وجهز الجهاز الفني للأهلي محمد هاني تحسباً للمشاركة في المباراة في مركز المساك خاصة في ظل غياب رامي ربيعة بداعي الإيقاف وياسر إبراهيم بسبب الأصابة، في الوقت الذي لا يوجد مساك جاهز سوى محمود متولى.
من ناحية أخرى، استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادى على عقد جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لمناقشته فى مسألة صفقات الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجارى بعدما اكتفى المدرب السويسرى بضم صفقة وحيدة حتى الأن هى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلى إقناع المدير الفنى إبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية أمثال الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى وباهر المحمد ظهير الإسماعيلى ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات وأكد أن الأهلى يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر، وأعلن المدرب السويسرى أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الإستعداد الأمثل لبطولة الدورى التى يستهل الفريق مشاركاته فيها بعد غد، الأحد، بمواجهة إنبى فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بعد توقف دام عدة أِشهر بسبب "جائحة" كورونا، كما يستعد الفريق لمباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وأثار موقف فايلر من تدعيم الفريق للمرحلة حالة من الدهشة لدى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف حيث ترى اللجنة ومعها محمود الخطيب رئيس الأهلى والمشرف العام على الكرة إنه من المنطقى أن يتم تدعيم الفريق بصفقات جيدة للموسم الجديد خاصة أن الأندية المنافسة تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بصفقات قوية، كما أن الأهلى سيفقد عدة لاعبين هذا الموسم برحيل شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى لانتهاء عقودهم، ومعهم الأنجولى جيرالدو بنسبة كبيرة من أجل إعادة المغربى أزارو أو ضم أجنبى آخر وهذا يؤكد أن الفريق سيكون بحاجة لتدعيمات قوية حسب وجهة نظر لجنة التخطيط التى ستبحث هذا الأمر مع فايلر لاسيما أن اللجنة ترى أن عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية سيُمثل أزمة كُبرى للفريق فى الفترة المقبلة فلابد من عملية التدعيمات فى الفرق الكبرى دائماً من أجل مواجهة أزمات الإصابات والإيقافات.
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