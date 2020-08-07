شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينتظر انسحاب الأهلي للدخول في مفاوضات لضم رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يربط مسئولو نادي بيراميدز بين انسحاب الأهلي من صفقة شراء رمضان صبحي وبين الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي لشراء عقد الجناح الدولي خلال الفترة المقبلة، وانتهت إعارة رمضان صبحي للأهلي في 30 يونيو الماضي، في الوقت الذي لا يحق للاعب استكمال الموسم مع الفريق الأحمر قبل وصول خطاب رسمي من ناديه الأنجليزي يعلن فيه موافقته على مد إعارة الجناح الدولي.

ويرفض بيراميدز الدخول في مفاوضات لشراء رمضان صبحي في الفترة الحالية تجنباً للدول في صدامات وعداوة مع الأهلي خاصة بعد انتقال أحمد فتحي لبيراميدز بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر في الوقت الذي كانت ترغب إدارة الأهلي في تجديد عقد الجوكر، ويرصد بيراميدز 5 ملايين يورو لشراء رمضان صبحي، فيما رصدت الإدارة مبلغ يتخطى المليون يورو ليكون راتباً سنوياً للجناح الدولي لاغرائه بخطوة اللعب للفريق والرحيل عن الأهلي.

وفاجأ رمضان صبحى إدارة الأهلي برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى، رغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى، بل وطالب مسئولى النادى بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشرائه نهائياً بعد انتهاء الإعارة، ويرغب رمضان صبحي فى العودة لأوروبا لخوض تجربة احترافية جديدة يأمل أن يكون التوفيق حليفه فيها، بعكس ما حدث له فى تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد الإنجليزيين.

وتلقى رمضان صبحي العديد من العروض الأوربية مؤخراً أبرزها من الدوري اليوناني والتركي والأسباني.