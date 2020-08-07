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أيمن أشرف جاهز لقيادة دفاع الأهلي أمام انبي في الدوري العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود على جاهزية أيمن أشرف لاعب الفريق لقيادة الدفاع الأحمر في مواجهة انبي المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل في الدوري العام، وأنتظم أيمن أشرف فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش،  وذلك بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الثلاثاء الماضى، وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، وخضع أيمن أشرف لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعى.

وجهز الجهاز الفني للأهلي محمد هاني تحسباً للمشاركة في المباراة في مركز المساك خاصة في ظل غياب رامي ربيعة بداعي الإيقاف وياسر إبراهيم بسبب الأصابة، في الوقت الذي لا يوجد مساك جاهز سوى محمود متولى.

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من ناحية أخرى، استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادى على عقد جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لمناقشته فى مسألة صفقات الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجارى بعدما اكتفى المدرب السويسرى بضم صفقة وحيدة حتى الأن هى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلى إقناع المدير الفنى إبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية أمثال الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى وباهر المحمد ظهير الإسماعيلى ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات وأكد أن الأهلى يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر، وأعلن المدرب السويسرى أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الإستعداد الأمثل لبطولة الدورى التى يستهل الفريق مشاركاته فيها بعد غد، الأحد، بمواجهة إنبى فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بعد توقف دام عدة أِشهر بسبب "جائحة" ، كما يستعد الفريق لمباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأثار موقف فايلر من تدعيم الفريق للمرحلة حالة من الدهشة لدى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف حيث ترى اللجنة ومعها محمود الخطيب رئيس الأهلى والمشرف العام على الكرة إنه من المنطقى أن يتم تدعيم الفريق بصفقات جيدة للموسم الجديد خاصة أن الأندية المنافسة تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بصفقات قوية، كما أن الأهلى سيفقد عدة لاعبين هذا الموسم برحيل شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى لانتهاء عقودهم، ومعهم الأنجولى جيرالدو بنسبة كبيرة من أجل إعادة المغربى أزارو أو ضم أجنبى آخر وهذا يؤكد أن الفريق سيكون بحاجة لتدعيمات قوية حسب وجهة نظر لجنة التخطيط التى ستبحث هذا الأمر مع فايلر لاسيما أن اللجنة ترى أن عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية سيُمثل أزمة كُبرى للفريق فى الفترة المقبلة فلابد من عملية التدعيمات فى الفرق الكبرى دائماً من أجل مواجهة أزمات الإصابات والإيقافات.

 

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