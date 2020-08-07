شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة يوفنتوس أمام ليون في ثمن نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ماوريسيو ساري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه في مواجهة ضيفه نادي ليون الفرنسي، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب أليانز ستاديوم، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: بونوتشي- دي ليخت- أليكس ساندرو- كوادرادو.

الوسط: بيانيتش- رابيو- بينتانكور.

الهجوم: رونالدو- بيرنارديسكي- هيجواين.

فيما جاء تشكيل ليون على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوبيس.

الدفاع: ديناير- مارسيلو- ماركال- دوبوا.

الوسط: كاكيريه- جيماريتش- حسام عوار- كورنيه.

الهجوم: إيكامبي- ديباي.

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ويعود دوري الأبطال اليوم، بشكل جديد بعد توقف دام لمدة 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، حيث تستكمل مباريات المسابقة بدون حضور جماهيري، وبداية من ربع النهائي تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب من دور واحد على أرض محايدة في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتأهلت 4 أندية إلى ربع النهائي قبل توقف المسابقة، وهي لايبزيج الألماني، أتالانتا الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وتستكمل باقي مباريات دور ثمن النهائي اليوم وغدا، حيث سيلعب اليوم مانشستر سيتي أمام ضيفه ريال مدريد، بينما سيستضيف يوفنتوس نادي ليون، أما غداً فسيواجه نابولي مضيفه برشلونة، وسيلعب بايرن ميونيخ على ملعبه ضد تشيلسي.

وانتهت مواجهات الذهاب بفوز مانشستر سيتي خارج أرضه على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، كما انتصر ليون على ضيفه يوفنتوس بهدف، بينما فاز بايرن ميونيخ على مضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة، وتعادل برشلونة خارج ملعبه مع نابولي بهدف لمثله.

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة أتالانتا مع باريس سان جيرمان، فيما يواجه لايبزيج نادي أتلتيكو مدريد يوم الخميس، ويلعب الفائز من برشلونة ونابولي مع المتأهل من بايرن ميونيخ وتشيلسي يوم الجمعة، بينما يواجه المتأهل من مانشستر سيتي وريال مدريد الفائز من يوفنتوس وليون يوم السبت.