شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكشف عن شروطه لرحيل كوتينيو إلى أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، عن تطور جديد بشأن ارتباط البرازيلى فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة، المعار إلى بايرن ميونخ، بالانتقال إلى أرسنال خلال الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن أرسنال يريد ضم كوتينيو على سبيل الإعارة، وليس من خلال بيع نهائى.

وأشارت إلى أن أرسنال طلب من برشلونة تحمل جزء من راتب كوتينيو أثناء فترة الإعارة.

وأوضحت أن برشلونة لن يتخذ أى خطوة بشأن مستقبل كوتينيو قبل نهاية بطولة دورى أبطال أوروبا.

وأوضحت أن البارسا لا يريد تحمل جزء من راتب اللاعب البرازيلى، لذا يراهن على أن أداء كوتينيو الجيد فى دورى الأبطال، قد يجعله على رادار أندية أخرى. يذكر أن كوتينيو قد فشل فى تقديم أداء جيد مع برشلونة منذ انتقاله من صفوف ليفربول.

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