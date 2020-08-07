شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية تكشف أسباب فشل انضمام «أكي» لليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية عن سر فشل مانشستر يونايتد فى التعاقد مع الهولندى ناثان أكى من بورنموث، خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وانضم «أكى» رسميًا إلى صفوف مانشستر سيتي قبل أيام نظير 41 مليون إسترلينى، فى ثانى صفقات بيب جوارديولا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت الصحيفة إن مانشستر يونايتد كان مهتمًا بضم «أكى»، فى إطار بحثه عن لاعب مميز فى مركز قلب الدفاع يلعب بالقدم اليسرى. وأشارت إلى أن الأزمة ظهرت فى عدم امتلاك مانشستر يونايتد الأموال اللازمة لحسم الصفقة. وأوضحت أن إدارة الشياطين الحمر خصصت معظم أموال الميركاتو الصيفى لحسم صفقة جادون سانشو من بوروسيا دورتموند. كما فشل مانشستر يونايتد فى بيع مدافعه الأرجنتينى ماركوس روخو لتوفير بعض الأموال فى الميركاتو. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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