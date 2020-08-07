شكرا لقرائتكم خبر عن هيدرسفيلد يصدم الأهلي قبل مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صدمة جديدة بعد قيام نادى هيدرسفيلد الإنجليزى باستدعاء رمضان صبحى، لاعب الفريق، عقب انتهاء إعارته رسميا للنادى الأهلى بنهاية يوليو الماضى، وتحذير النادى الانجليزى اللاعب من خوض التدريبات مع الفريق الأحمر.

وحذر هيدرسفيلد الإنجليزى «صبحى» من خوض التدريبات الجماعية مع النادى الأهلى، حيث لم يعد لاعبا ضمن صفوف الفريق بشكل رسمى بعد انتهاء الإعارة وعدم تمديدها، فضلا عن عدم التوصل لاتفاق بشأن بيع اللاعب.

وامتثل رمضان لقرار إدارة هيدرسفيلد ولم يشارك في تدريب الأهلى الأخيرة، حيث يستعد للعودة إلى إنجلترا بعد طلب ناديه له في وقت سابق.

ومن المقرر أن يسافر رمضان صبحى إلى إنجلترا لخوض التدريبات مع هيدرسفيلد في غضون الأيام القليلة المقبلة، حال فشل الأهلى في التوصل لاتفاق مع النادى الإنجليزى على شراء اللاعب بشكل نهائى أو مد الإعارة.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق الكروى الأول بالنادى تحضيراته اليوم السبت لمواجهة إنبى غدا في الدورى الممتاز، وينتظر أن يركز رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، خلال مران اليوم على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها باللقاء. وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى المدير الفنى تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة الحراس، وحرص «فايلر» على الحديث مع اللاعبين قبل التقسيمة لشرح البرنامج الخططى الذي تم تنفيذه في المران، والتأكيد على بعض النقاط الفنية.

كما قام المدير الفنى بإيقاف المران لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات. وركز «فايلر» على الجانب الفنى والخططى في المران الذي أقيم في التاسعة والنصف صباح الجمعة على ملعب التتش. وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة أمس، ثم أجرى المدير الفنى تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة الحراس، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين قبل التقسيمة لشرح البرنامج الخططى الذي تم تنفيذه في المران، والتأكيد على بعض النقاط الفنية، كما حرص المدير الفنى على إيقاف المران لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات، فيما قام ياسر إبراهيم ومحمد محمود، ثنائى الفريق، بأداء جلسة في الجيم، ثم استكملا البرنامج التأهيلى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائى التأهيل بالنادى.

ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجى وتأهيلى بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة الجونة الودية التي أقيمت على ملعب التتش.

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ويخضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق، لفحص طبى قبل مران الفريق اليوم؛ لتحديد موقفه النهائى من المشاركة في مباراة إنبى.

في شأن آخر، أجرى الجهاز الفنى واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحى أمس؛ تنفيذا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.