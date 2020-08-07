شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يصطدم بـ«نابولي» و«بايرن» يستضيف تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عند التاسعة مساء السبت بتوقيت القاهرة، لمتابعة لقاءين من العيار الثقيل فى إياب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا، حيث يواجه فريق برشلونة نظيره نابولى، ويلتقى بايرين ميونيخ بمنافسه تشيلسى الإنجليزى.

كان اللقاء الأول الذى جمع فريق برشلونة ونابولى انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما على أرض ملعب «سان باولو» معقل الأخير، بينما دهس فريق بايرن ميونيخ نظيره تشيلسى بثلاثية دون رد على أرض ملعب «ستامفورد بريدج» معقل «البلوز».

ويحاول فريق برشلونة الفوز بهذا اللقاء والصعود لدور الثمانية لدورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، تعويضا عن فقدانه للقب الدورى الإسبانى «الليجا» الذى توج به غريمه التقليدى ريال مدريد من 3 أسابيع تحت قيادة المدرب الفرنسى، زين الدين زيدان.

ويعد لقاء نابولى الإيطالى الفرصة الأخيرة لستفين كيكى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، خاصة أنه فقد الفريق الكاتالونى بطولتين بالموسم الإسبانى المنقضى هما، «الليجا»، وكأس إسبانيا، لذا لم يعد أمام مدرب «البرسا» سوى بطولة دورى أبطال أوروبا لإنقاذ منصبه. على الجانب الآخر يسعى فريق نابولى لتسجيل هدف مبكر فى «كامب نو» لتعويض التعادل الإيجابى الذى وقع فيه خلال الشوط الأول على أرض ملعب «سان باولو» والذى يمنح الفريق الكاتالونى بطاقة الصعود فى ظل انتهاء اللقاء بالتعادل السلبى بدون أهداف. ويخوض كيكى اللقاء بطريقة لعبه المفضلة 4-3-3.

وباللقاء الثانى، يستضيف فريق بايرن ميونيخ نظيره تشيلسى فى نزهة كروية خاصة أن «البافارى» اقتنص فوزا عريضا على نظيره الإنجليزى خلال لقاء «ستامفورد بريدج» بثلاثية دون رد مما يسهل الأمر على الفريق الألمانى لحسم اللقاء والصعود لدورى الثمانية ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويحاول فرانك لامبارد، المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، تعويض خسارته العريضة على أرضه وسط جماهيره، قائلا: «سنقاتل داخل المستطيل الأخضر، ولكن علينا الاعتراف بأن هذا اللقاء صعب فنيا».

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ويلعب فريق بايرن ميونيخ اللقاء بطريقة لعب 4-2-3-1، وتشكيلة مكونة من، مانويل نوير فى حراسة المرمى، ودفاعا، ألفونسو دافيس- دافيد ألابا- جيروم بواتينج- جوشوا كيميش، ووسطا، ليون جوريتسكا- تياجو ألكانتارا، ووسطا، كينجسلى كومان- توماس مولر- سيرج جنابرى، وهجوما، روبيرت ليفاندوفسكى. أما الفريق الضيف فيلعب بطريقة 3-4-3.