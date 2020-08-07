شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الزمالك بعد الفوز على المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول، بقيادة الفرنسي كارتيرون، المدير الفنى، عقب الفوز على المصرى بهدف مقابل لاشىء، سجله محمود علاء في الدقيقة 55، وتعهد مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، بصرف مكافآت مالية للاعبين حال مواصلة العروض القوية التي ظهر بها اللاعبون خلال مواجهة الفريق البورسعيدى بعد توقف بطولة الدورى الممتاز خمسة أشهر بسبب جائحة «كورونا».

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى بفارق نقطة عن بيراميدز الثالث و15 نقطة عن الأهلى المتصدر.

وشهدت المباراة تألق عدد من اللاعبين بالقلعة البيضاء بشكل مميز، على رأسهم محمد عبدالشافى وحسام أشرف وحازم إمام ومحمد أبوجبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن كارتيرون وبخ مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بسبب انفعاله خلال استبداله في آخر 10 دقائق بالمباراة ونزول أسامة فيصل بدلا منه.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، أنه لم يتوقع فوز الفريق بنقاط المباراة الثلاث باعتبار أن المصرى يمتلك فريقًا مميزًا وجهازا فنيا بقيادة طارق العشرى يجيد إدارة المباريات واللعب أمام المنافسين الكبار بطريقة دفاعية محكمة، لافتا أن الجهاز الفنى، بقيادة كارتيرون واللاعبين تعاملوا مع المباراة باحترافية وطريقة مختلفة، وأوضح منصور أنه سيجتمع مع الجهاز الفنى واللاعبين بعد خوض مباريات الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة وطلائع الجيش حتى لايشتت ذهن اللاعبين، لافتا إلى ضرورة مواصلة الانتصارات، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى في دورى الأبطال.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه تلقى اتصالا من طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى اللاعبين الكبار بالفريق من أجل صرف مكافآت إجادة بعد الفوز.

فيما أبدى أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة، رضاه عن أداء ناديه في مباراة المصرى، لافتا أن «البدايات تُشكل الفارق لدى اللاعبين والجهاز الفنى والإدارة، وكان مهماً في ظل الإصابات والغيابات مثل طارق حامد ويوسف أوباما بخلاف اللاعبين الموقفين مثلاً شيكابالا وعبدالله جمعة وإمام عاشور لكن المهم البداية». وتابع المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء: «العمل الذي قام به كارتيرون في الفترة الماضية ظهر، فاللاعبون قدموا أداءً قوياً، كما أن هناك لاعبين بدأوا المباراة لأول مرة، وآخرين لأول مرة يشاركون مع الفريق في مباراة رسمية خلال الموسم الحالى».

وأشار «أمير» إلى أن «أوناجم وبن شرقى سيخضعان للقياسات البدنية التي ستُحدد الجرعات التدريبية التي يحتاجونها وبشكل مبدئى جلس كارتيرون معهم وقد يظهران في بعض الوقت بالمباراة المقبلة».

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وأعـرب المدير الفنى لفريق الزمالك «كارتيرون» في تصريحات عقب نهاية المباراة عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على المصرى البورسعيدى: «النقاط الثلاث خطوة مهمة لنا للعودة إلى المركز الثانى، وهدفنا الوصول لدورى أبطال إفريقيا في الموسم القادم».

وتابع المدرب الفرنسى: «طالما أخذنا القرار بلعب الدورى لابد أن ندافع بقوة عن اسم الزمالك، ولابد أن نلعب بشكل قوى، الدورى الموسم الحالى صعب والمنافسة صعبة والهدف لدينا التأهل لدورى الأبطال في الموسم القادم».