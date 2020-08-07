شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: سيتم إلغاء عقوبة مباراة القمة على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، جاء بالتعيين في مجلس إدارة القلعة البيضاء سابقًا بسبب صداقته مع ممدوح عباس.
وأضاف «منصور» خلال لقائه بمسؤولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أول قرار لمجلس ممدوح عباس والجنايني، كان شطب عضويته، مشددًا على أن المنطق حاليًا يقول إن هناك خصومة بينه وبين «الجنايني».
وأشار مرتضى منصور إلى أن عمرو الجنايني أكد أنه لن يتم تأجيل أي مباراة، ولكن مباراة الزمالك والأهلي تم تأجيلها أكثر من مرة، كما أن «الجنانيي» أوضح أن مباراة السوبر المصري شهدت مهزلة وأن اللاعبين اشتبكوا مع بعضهم البعض، لكن وزير الشباب والرياضة طلب منه خوض مباراة القمة بالدوري، فأكد له أنه سيلعب بالناشئين منعًا لوجود اشتباكات في الملعب.
وواصل «منصور»: «على مسؤوليتي سيتم إلغاء عقوبة مباراة القمة على الزمالك، لأن في المحكمة يعلمون جيدًا القوانين».
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