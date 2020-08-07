شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كيف يهاجم بعض الزملكاوية كارتيرون واللاعبين رغم النقص العددي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اندهاشه من قيام بعض الزملكاوية بعد مباراة المصري أمس في الدوري، بالحديث عن أن الفريق لم يظهر بشكل طيب والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لم يستطع إدارة المباراة، وذلك بالرغم من أن الفريق لعب ناقصًا من عدد كبير من اللاعبين.

وشدد مرتضى منصور على أن الفريق ظهر بشكل طيب، متابعًا: «لو استمر اللاعبون على هذا الشكل فسوف يفوز الزمالك ببطولة الدوري».

وقال «منصور»: «كارتيرون واللاعبون أدوا ما عليهم، وخاضوا المباراة بمنتهى الرجولة والروح القتالية، ولا يجب على أبناء الزمالك أن ينتقدوا فريقهم، وعليهم أن يقفوا خلفهم بكل قوة».

وكان الزمالك قد فاز على المصري بهدف محمود علاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 14 للدوري.