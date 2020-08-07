شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الإعلام يفرق في المعاملة بين الزمالك والأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعض الوسائل الإعلامية التي تتعامل مع القلعة البيضاء بشكل غير محايد خلال الفترة الماضية.

وأضاف «منصور» على هامش تواجد مسؤولي مجموعات التي تمثل جماهير النادي على موقع «فيس بوك» أن الإعلام يتعامل مع الزمالك بشكل مختلف عن النادي الأهلي، حيث يحاول بكل الأشكال الممكنة اختلاق أزمات في النادي عكس ما يحدث مع الأهلي.