شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أي شخص يرفع دعوى ضد الزمالك يخسرها.. والدليل مايوكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء لم تقصر مع المدربين السابقين للفريق سواء البرتغالي فيريرا أو السويسري كريستيان جروس.

وقال رئيس النادي خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية، إن النادي دفع كافة المستحقات الخاصة بفيريرا، وحرص على تكريم جروس بعد انتهاء عقده، وحتى قضية النقاز مازالت في القضاء، واللاعب مديون لنادي الزمالك ولم يقصر معه في أية مستحقات.

وتابع: «جروس ذهب إلى نادي الصيد يلعب الكرة، وطالبناه بالحضور للنادي للحصول على مستحقاته ولكنه لم يأتي، ومع ذلك أي شخص يقوم برفع دعوى ضد النادي يخسرها، بدليل مايوكا وغيره من اللاعبين، لأن موقفنا سليم».