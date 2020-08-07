شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الإعلام مش محايد.. والزمالك يستطيع الفوز بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف مرتضى منصور خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية أن بعض الزملكاوية أكدوا بعد مباراة المصرى أن الفريق لم يظهر بشكل طيب والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لم يستطع إدارة المباراة، وذلك بالرغم من أن الفريق لعب ناقصا من عدد كبير من اللاعبين.

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فيما شدد رئيس نادى الزمالك على أن الفريق ظهر بشكل طيب خلال مباراته أمام المصرى متابعًا: "ولو استمر اللاعبون على هذا الشكل فسوف يفوز الزمالك ببطولة الدورى".

ونجح الزمالك تحت قيادة كارتيرون فى الفوز على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، فى اللقاء المؤجل ينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.