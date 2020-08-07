شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يوجه رسالة للمستشار تركي آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي اتصالا بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية. وقال رئيس النادي خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية : ” اطمئننت على المستشار تركي آل الشيح وأقول الحمد لله على سلامتك”.

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