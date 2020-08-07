شكرا لقرائتكم الانتاج يتعادل أمام نادي مصر سلبيا في لقاء ودي بالمصانع الحربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا الإنتاج الحربي ونادي مصر سلبيا في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة علي ستاد المصانع الحربية في إطار استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري،ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى يوم 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 لمسابقة الدورى العام .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى مصر والإنتاج الحربى والمقرر اقامتها فى الرابعة مساء غد، السبت، على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظراً لعدد العينات الإيجابية التى ظهرت فى تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذى اُجرى للاعبى وجهاز الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربي.

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وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى تعافى 11 فردا من فريقه من فيروس كورونا سواء لاعبين أو أعضاء الجهاز الفنى والإداري، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع: "ظهرت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو الإنتاج الحربى وجاءت نتيجتها شفاء 11 فردا من الفريق من فيروس كورونا سواء لاعبين أو جهاز فنى أو إدارى وتتبقى حالة واحدة للاعب بالفريق لم يخضع للمسحة لمنحه فرصة للتعافى بشكل أفضل وبذلك تخلو صفوف الإنتاج من إصابات كورونا باستثناء حالة وحيدة.

أخطر خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى لاعبيه بتوقيع عقوبات مشددة على أى لاعب يتعرض للإصابة مجددًا بفيروس كورونا بغية إلزام اللاعبين بعدم التهاون والالتزام بتشديد الإجراءات الاحترازية حتى لا يتكرر الموقف الذى تعرض له الفريق بإصابة 18 لاعبًا دفعة واحدة بالفيروس اللعين لاسيما قبل عودة بطولة الدوري.

وانتهى مسئولو الإنتاج الحربى من تركيب بوابات التعقيم وقياس الحرارة على مدخل النادي قبل بدء عودة اللاعبين للتدريبات مرة أخرى لمواجهات تداعيات انتشار فيروس كورونا.