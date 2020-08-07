شكرا لقرائتكم جيامباولو مدرباً لتورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عين تورينو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ماركو جيامباولو مدربا جديدا اليوم الجمعة بعد عشرة أشهر من إقالة المدرب الرحالة (53 عاما) من قيادة ميلان عقب سبع مباريات فقط بالمنصب.

وسيحل جيامباولو، الذي قاد عشرة فرق إيطالية من بينها سامبدوريا وكالياري وسيينا، محل مورينو لونغو الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي.

وأقيل جيامباولو من تدريب ميلان في أكتوبر الماضي عقب ثلاثة انتصارات وأربع هزائم ولم يتمكن من العمل بالدوري الإيطالي في بقية الموسم بسبب قاعدة تحدد للمدربين فريقا واحدا في الموسم.

Advertisements

وقال جيامباولو "أنا سعيد باستئناف مسيرتي خاصة في تورينو. إنه ناد عظيم وثري بتاريخه وبشغف مشجعيه ومن جهتي هناك حماس هائل ورغبة كبيرة في بدء العمل مجددا".

وفاز تورينو، الذي أنهى الموسم في المركز 16، بلقب الدوري لآخر مرة عام 1976 وعاش بعدها لفترة طويلة تحت ظل جاره يوفنتوس.

ونال خمسة ألقاب للدوري في فترة الأربعينات لكن مسيرته الرائعة توقفت عقب وفاة 18 من لاعبيه ومسؤوليه ضمن 31 قتيلا في حادث تحطم طائرة عام 1949.

وأصبح جيامباولو ثاني مدرب جديد يعين في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع بعد أن أسند كالياري القيادة لأوسيبيو دي فرانشيسكو يوم الاثنين.