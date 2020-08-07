إدعاء إصابة وغياب عن لقاء هام .. طارق حامد يعلن الغضب على القلعة البيضاء

تغييرات كثيرة طرأت على تصرفات طارق حامد ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

ويرجع ذلك لتأخر حصوله على المستحقاته المالية من النادي الأبيض حتى الآن وفقاً لبوابة الأهرام .

إدعاء الإصابة

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وادعى حامد الإصابة في تدريبات الفريق ليغيب عن لقاء المصري بحسب الأهرام .

وكانت إدارة الزمالك قد منحت اللاعب ثلاثة وعود بالحصول على مستحقاته، إلا أنه لم يحصل عليها حتى الآن و هو ما أثار غضبه.

وعاد طارق حامد إلى القاهرة في الساعات الماضية قبل أن يعود وينتظم من جديد في معسكر برج العرب وحضوره مباراة المصري من المدرجات.