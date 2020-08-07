تغييرات كثيرة طرأت على تصرفات طارق حامد ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.
ويرجع ذلك لتأخر حصوله على المستحقاته المالية من النادي الأبيض حتى الآن وفقاً لبوابة الأهرام .
إدعاء الإصابة
وادعى حامد الإصابة في تدريبات الفريق ليغيب عن لقاء المصري بحسب الأهرام .
وكانت إدارة الزمالك قد منحت اللاعب ثلاثة وعود بالحصول على مستحقاته، إلا أنه لم يحصل عليها حتى الآن و هو ما أثار غضبه.
وعاد طارق حامد إلى القاهرة في الساعات الماضية قبل أن يعود وينتظم من جديد في معسكر برج العرب وحضوره مباراة المصري من المدرجات.
كانت هذه تفاصيل خبر إدعاء إصابة وغياب عن لقاء هام .. طارق حامد يعلن الغضب على القلعة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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