شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق الموسم الجديد لمسابقات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، شهر نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق مسابقات الناشئين والبراعم فى الموسم الرياضى الجديد 2020 -2021 ، على ان يتم اخطار الأندية فى وقت لاحق بشروط ولوائح هذه المسابقات، بعدما تم الغاء مسابقات الناشئين والبراعم هذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الناشئين.

وقررت اللجنة الخماسية إقامة مسابقات البراعم والناشئين فى الموسم الجديد على النحو التالى:

1- بطولات الجمهورية

يتم تنظيم بطولات الجمهورية لأندية القسم الأول لمواليد 99-2001 ، 2003 - 2006.

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2- بطولات دورى القطاعات

- دورى القطاعات لأندية القسم الثانى والثالث والرابع مواليد 99-2001 ، 2003 ، 2004، 2005 ، 2006.

3 - مهرجانات البراعم

مهرجانات براعم لمواليد 2007 -2008 -2009 -2020 -2011.

فيما أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية قررت خضوع أندية القسم الثانى لمسحات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بداية من الغد استعدادا لعودة المسابقات، موضحا ان هناك جدول موضوع بالاتفاق مع الشركة المسئولة عن المسحات، على أن تكون البداية غدا بأندية القسم الثانى فى الجيزة والقليوبية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتباراً من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.