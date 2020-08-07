شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يستعين بالفوطة النارية استعداداً لمباراة سموحة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، لجلسة استشفائية بالفوطة النارية على هامش مران الفريق، استعدادً لمواجهة فريق سموحة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، التي عادت مؤخراً إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي واستغرقت 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان لاعبو المقاولون قد خضعوا اليوم إلى جسات استشفائية، عقب انتهاء التجارب الودية أمس بالتعادل مع وادي دجلة سليباً.

في سياق آخر، اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في المقاولون العرب على وضع بند استثنائي في عقد شراء طاهر محمد طاهر، يمنح الإدارة الحمراء الحق في خصم مبلغ 3 ملايين جنيه من قيمة الصفقة حال تعرض اللاعب لإصابة قوية خلال فترة استكماله الموسم مع الذئاب، بل ويمنح العقد الأهلي الحق في فسخ التعاقد حال كانت الإصابة مزمنة أو تحول دون لعبه كرة القدم، وقام مسئولو الأهلي بإضافة بيانات طاهر للسجل الطبي بالنادي، ما يعني أنه سيتم اعتباره لاعبًا في الأهلي من الآن وسيعامل معاملة اللاعبين الحاليين.

وألزم مسئولو الأهلي المقاولون العرب بتقديم الرعاية الطبية لطاهر حتى نهاية الموسم، وفي حالة تعرض اللاعب لأي إصابة يجب أن يخطر الأهلي قبل تلقي اللاعب أي علاج على أن يوافق الأهلي أولاً على طريقة العلاج والمعالجين والسماح للمتخصصين الطبيين في النادي الأحمر بفحص اللاعب.