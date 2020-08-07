شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الإعلام ليس منصفًا فى التعامل مع الزمالك عكس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعض الوسائل الإعلامية التى تتعامل مع الزمالك بشكل غير محايد خلال الفترة الماضية، وذلك على هامش جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة، مضيفًا أن الإعلام يتعامل مع الزمالك بشكل مختلف عن النادى الأهلى، حيث يحاول بكل الأشكال الممكنة اختلاق أزمات فى النادى عكس ما يحدث مع القلعة الحمراء.

أضاف مرتضى منصور خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية أن بعض الزملكاوية أكدوا بعد مباراة المصرى أن الفريق لم يظهر بشكل طيب والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لم يستطع إدارة المباراة، وذلك بالرغم من أن الفريق لعب ناقصا من عدد كبير من اللاعبين.

فيما شدد رئيس نادى الزمالك على أن الفريق ظهر بشكل طيب خلال مباراته أمام المصرى متابعًا: "ولو استمر اللاعبون على هذا الشكل فسوف يفوز الزمالك ببطولة الدورى".

ونجح الزمالك تحت قيادة كارتيرون فى الفوز على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، فى اللقاء المؤجل ينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.