شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أعتذر لشعب العراق.. وافتتاح مسجد طبيب الغلابة رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سيتم افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة" بشكل شعبى ورسمى يومى الجمعة والسبت، وكذلك صالتا الجودو وصالة الجيمانزيوم التى تعد على أعلى مستوى.

أضاف منصور خلال لقائه بمسئولى الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى أنه ستتم أيضًا إعادة تجديد ملاعب الناشئين وافتتاح مطاعم اللاعبين والأعضاء، وكذلك سيتم افتتاح ١٠ مشروعات جديدة بالنادى، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تم العمل بها خلال هذا العام فقط، مشددًا على أن هناك العديد من المشروعات التى قام بها مجلس الإدارة بها خلال السنوات الماضية.

وتابع رئيس الزمالك تصريحاته قائلاً: "مرتضى منصور أكثر شخص فى مصر يحب شعب وبلد العراق فهو شعب محترم وأحييه من داخل نادى الزمالك واعتذر لحكومة وشعب العراق إذا حدث سوء فهم بسبب مقولتى عن خوفى على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق، فكل الاحترام والتقدير للعراقيين جميعا وهذا التشبيه كان خوفا على النادى مثلما كنا نخاف على العراق".

ونجح الزمالك تحت قيادة كارتيرون فى الفوز على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، فى اللقاء المؤجل ينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.