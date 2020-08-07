شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط الإسماعيلى يتحدث عن الثقة الغائبة واستبعاده الأوليمبى وبطولة حياة أو موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو أحد اصغر لاعبى الدورى المصرى ، استطاع أن يلفت الانظار إليه بشكل سريع مع الفريق رغم صغر سنه، وتعتبره الجماهير الوريث الشرعى لنجوم وسط ملعب الدراويش على مدار التاريخ ، محمد بيومى لاعب الوسط الشاب فتح قلبه للموقع الرسمى للإسماعيلى فكانت هذه الاجابات ..

-راض تماما عن ما قدمته مع الدراويش خلال الموسم الجارى رغم التعثرات التى تعرضنا لها هذا الموسم.

-كنت أتمنى الانضمام لصفوف منتخب مصر الأوليمبى تحت قيادة شوقى غريب وارى أن الدراويش بوابتى لتحقيق هذا الهدف.

-بدأت الموسم الحالى بشكل مميز بشهادة الجميع تحت قيادة الصربى ميودراج يسيتش الذى تأثرت كثيرا برحيله ، ثم تراجع مستوايا بعد رحيله قبل أن يتولى جوميز المهمة حاليا ويعيد لى الثقة بشكل تدريجي لاستعادة تألقى.

-لا أتأثر بالضغوط الجماهيرية والدليل على ذلك أن أول مباراة شاركت فيها مع الفريق كانت أمام أهلى بنى غازى بالبطولة العربية بحضور الجماهير وقدمت مستوى جيد.

-لعبت 7 مباريات بالبطولة العربية هذا الموسم وأتطلع دائما للحفاظ على مكانى مع الفريق وتحقيق الابداع والتألق من خلال دعم الجماهير.

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-جوميز تحدث معى فى البداية وأكد لى أنه تابع مباريات الفريق بشكل كامل وشاهد كل مشاركاتى وشدد على أنه سيكون لى مستقبل مميز ، شريطة ثبات المستوى والحفاظ على التألق.

-مركزى المفضل هو لاعب وسط الارتكاز لكنى لعبت فى قطاع الناشئين بالعديد من المراكز منها الظهير الأيمن والجناح الأيمن.

-محمود دونجا أعشق اللعب بجانبه فهو لاعب ذو قدرات مميزة وقدوتى على المستوى العالمى الاسبانى “سيرجيو بوسكيتس” لاعب برشلونة.

-الفارق فى رأيى بين الدراويش عربيا ومحليا وهو تواجد الجماهير التى دائما ماتكون السند والدافع للجميع على تحقيق الأفضل بجانب أننا واجهنا سوء توفيق كبير فى كثير من الأوقات محليا ، فى حال تواجد الجماهير اعتقد أن النتائج ستتحسن كثيرا وسنسجل الكثير من الأهداف.

– الفريق معدل أعماره صغير فى السن ونحتاج فقط لصبر ودعم الجماهير ،ومع الوقت سيتحقق الانسجام والذى سينعكس على النتائج بشكل ايجابى.

-البطولة العربية أمامنا حياة أو موت وسنقاتل من أجل نيل لقبها وأتطلع لحصد بطولة آخرى بعد المساهمة فى تتويج فريق الشباب مواليد 99 ببطولة الدورى الموسم الماضى.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.