شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يؤكد: على مسئوليتى سيتم إلغاء عقوبة الزمالك فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك عن أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرى، جاء بالتعيين فى مجلس إدارة قلعة ميت عقبة سابقا بسبب صداقته مع ممدوح عباس، مضيفًا خلال لقائه بمسئولى الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى أن أول قرار لمجلس ممدوح عباس والجناينى كان شطب عضويته، مشددًا على أن المنطق حاليا يقول إن هناك خصومة بينه وبين الجناينى.

أشار مرتضى منصور إلى أن عمرو الجناينى أكد أنه لن يتم تأجيل أى مباراة ولكن مباراة الزمالك والأهلى تم تأجيلها أكثر من مرة، كما أن الجناينى أوضح أن مباراة السوبر المصرى شهدت مهزلة وأن اللاعبين اشتبكوا مع بعضهم البعض، لكن وزير الشباب والرياضة طلب منه خوض مباراة القمة بالدورى، فأكد له أنه سوف يلعب بالناشئين منعًا لوجود اشتباكات فى الملعب.

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وواصل مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "على مسئوليتى سيتم إلغاء عقوبة مباراة القمة على الزمالك لأن فى المحكمة يعلمون جيدًا القوانين".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت اعتبار الزمالك مهزومًا بنتيجة 2 / 0، فى مباراته أمام الأهلى، لعدم حضوره للمباراة واعتباره مُنسحبًا فى اللقاء الذى كان مقررًا له فبراير الماضى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، مع خصم 3 نقاط أخرى من الأبيض بنهاية الموسم الجارى.

ونجح الزمالك تحت قيادة كارتيرون فى الفوز على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، فى اللقاء المؤجل ينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.