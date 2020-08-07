شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يؤازر الأهلي في مباراة إنبي من استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة حضور مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز والتي يعود بها الفريقين لمنتفشات الدوري الممتاز بعد فترة طويلة من التوقف بسبب "جائحة" كورونا، ويحضر الخطيب ومعظم أعضاء المجلس اللقاء من إستاد القاهرة لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني في هذا اللقاء الذين يرغب الأهلي في تحقيق الفوز لمواصلة تربعه على قمة البطولة من أجل حسم اللقب لصالحه حيث يحتل الاهلي قمة المسابقة برصيد 49 نقطة فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

فيما كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى ، أن أحمد الشيخ لاعب الفريق سيخضع لفحص طبى قبل مران الفريق غدا، السبت؛ لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى مباراة إنبى التى تقام الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم أمس، واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعى اليوم، فيما يحسم الجهاز الطبى غداً الموقف النهائى للاعب من المشاركة ‏فى مواجهة إنبى بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.‏

وأدى الأهلى مرانه صباح اليوم، واشتمل على جانب خططى وإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين. وعقب نهاية المران أجرى الجهاز ‏الفنى واللاعبون مسحة طبية، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يشتمل على إجراء ‏مسحات طبية للفريق قبل المباريات الرسمية.‏