شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع تركى آل الشيخ بعد الوعكة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، إنه أجرى اتصالا بالمستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ليطمئن خلالها على صحته، حيث قال خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية: "اطمأننت على المستشار تركى آل الشيح وأقول الحمد لله على سلامتك".

فيما أوضح مرتضى منصور أن مصطفى يونس لاعب الأهلى السابق، قال عنه إنه أفضل رئيس ناد فى مصر، لكن البعض يريد عودة الزمالك إلى الخلف بوجود بعض الأشخاص الفاشلين مضيفًا خلال لقائه بمسئولى الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى أنه يتعهد بأن هذا لم ولن يحدث أن يعود الزمالك للوراء ما دام رئيسًا للنادى.

وكان مرتضى منصور، قد عقد جلسة اليوم الجمعة، مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، أكد لهم خلالها أن نادى الزمالك لم يقصر مع المدربين السابقين للفريق سواء البرتغالى فيريرا أو السويسرى كريستيان جروس، مشددًا على أن الأبيض قام بدفع كافة المستحقات الخاصة بفيريرا، وحرص على تكريم جروس بعد انتهاء عقده، ورحيله عن قلعة ميت عقبة.

ونجح الزمالك تحت قيادة كارتيرون فى الفوز على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، فى اللقاء المؤجل ينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.