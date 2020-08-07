شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما ينضم لمعسكر الزمالك فى برج العرب لبدء عملية تأهيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، إلى معسكر الفريق الأبيض المُقام ببرج العرب، استعدادا لبدء عملية تأهيله للمشاركة مع الفريق فى الفترة المقبلة، بعدما تأكد غيابه عن مباراة الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث حدد جهاز الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فترة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا لاستعادة جهود يوسف أوباما، بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية وأدت إلى افتقاد الفريق لجهوده.

وحصل أوباما على راحة منذ 4 أيام قبل بداية تأهيلية وبذلك سيتبقى أمامه ما يقرب من أسبوع للعودة للمشاركة مع الفريق، بعدما انضم اللاعب اليوم لمعسكر الفريق ببرج العرب، لبدء عمليات تأهيله، ويبحث جهاز الزمالك عن تجهيز أوباما للتواجد فى مواجهة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز، التى ستقام فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، حيث يسبق لقاء القمة خوض الأبيض ثلاث مباريات أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، فى الجولات الـ 18 والـ 19 والـ 20 من منافسات الدورى الممتاز، الذى استأنفت منافساته أمس الخميس، بعد توقف لأكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة كارتيرون فى الفوز على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، فى اللقاء المؤجل ينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.