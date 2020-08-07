شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء وأبو جبل وحسام اشرف.. أبرز مكاسب الزمالك من مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الزمالك عدة مكاسب في مباراة المصري التي أقيمت امس بخلاف النقاط الثلاثة للمباراة، بعدما فاز الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، ظهور بعض اللاعبين بمستوى مميز كان ضمن أبرز مكاسب الزمالك من المباراة، وفي مقدمتهم محمود علاء والناشئ حسام أشرف ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق.

محمود علاء صاحب المستوى الثابت والمميز كان صمام امان الفريق طوال الـ 90 دقيقة ، وقاد الدفاع لمنع الهجمات من الوصول لمرمي الزمالك، بخلاف دوره الهجومي الذي اعتاد عليه ونجح في احراز هدف المباراة الوحيد من ركلة ركنية في الشوط الثاني.

محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك رغم أنه لم يواجه خطورة كبيرة من مهاجمي المصري، الا انه نجح في التعامل الجيد مع الكرات التي وصلته، بخلاف قدرته علي توجيه زملاءه لمنع هجمات المصري، مما منح الثقة لخط الدفاع طوال المباراة.

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حسام أشرف المهاجم الشاب يعد هو المكسب الأكبر للزمالك في المباراة حيث ظهرت ملامح الموهبة علي اللاعب الشاب، وانه سيكون له دور خلال المرحلة المقبلة مع الفريق الأول.

في سياق مختلف طالب كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجهاز الطبي بسرعة تجهيز طارق حامد ويوسف أوباما لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بسبب غياب اكثر من لاعب للإصابة وكذلك بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبين مثل اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم اللذان وصلا القاهرة قبل مباراة المصري بـ 24 ساعة.