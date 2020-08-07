الزمالك يُعلن موعد افتتاح مسجد محمد مشالي "طبيب الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك إنه سيتم افتتاح مسجد الراحل محمد مشالي ـ طبيب الغلابة ـ وصالتي جيمانيزيوم يومي الأحد والسبت.

وأشار مرتضى منصور ـ خلال مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة ـ إلى أنه سيتم إيضاً إعادة تجديد ملاعب الناشئين وافتتحاح مطاعم اللاعبين والأعضاء؛ حيث سيتم افتتاح ١٠ مشروعات جديدة، قائلاً:"هذه المشروعات تم العمل بها خلال هذا العام فقط، هناك العديد من المشروعات التي قمنا بها خلال السنوات الماضية".

وأتم رئيس الزمالك حديثه بـ:"مرتضى منصور أكثر شخص في مصر يُحب شعب وبلد العراق فهو شعب محترم وأحييه من داخل نادي الزمالك وأعتذر إلى حكومة وشعب العراق على سوء تفاهم وصل بسبب مقولتي عن خوفي على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق، كل الاحترام والتقدير لهم وهذا التشبيه كان خوفاً على النادي مثلما كنا نخاف على العراق".