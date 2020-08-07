مرتضى منصور يوجه رسالة جديدة لتركي آل الشيخ: تعرف من حملوك على الأعناق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي بعد مروره بوعكة صحية.

وخلال جلسته مع قيادات الصفحات والمجموعات الخاصة بنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي قال مرتضى منصور: "رسالتنا إلى تركي آل الشيخ أننا نود الاطمئنان على صحته، ونقول له حمدًا لله على سلامتك، أجريت اتصالاً هاتفياً به للاطمئنان على صحته".

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وأضاف رئيس الزمالك: "تركي آل الشيخ يعلم جيدًا من حمله على الأعناق وفوق الرؤوس في مصر، وتم استقباله بشكل يليق به، ومن تعامل معه بشكل آخر".

وهاجم مرتضى منصور بعض الأصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "أواجه هجومًا من كتائب إلكترونية تمس الشرف، وأقول لهم توقفوا وإلا ستحدث أمور تتسبب في خراب البيوت".

وأتم مرتضى منصور بالحديث عن مدافع الأهلي المعتزل: "مصطفى يونس قال إنني أفضل رئيس نادٍ في مصر، لكن البعض يريد إعادة الزمالك للخلف بعودة الفاشلين، لكن هذا لن يحدث".