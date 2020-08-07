مرتضى منصور: الزمالك يشارك في دوري الإكراه لكننا سننافس على اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

عبر مرتضى منصور رئيس الزمالك عن ثقته في منافسة فريقه بقوة على بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

وفاز الزمالك على المصري بهدف نظيف في لقاء مؤجلة من الجولة 14 ليرتقي للمركز الثاني ويبتعد عن الأهلي المتصدر بفارق 15 نقطة بالإضافة إلى خصم 3 نقاط إضافية من الأبيض في نهاية الموسم.

وفي اجتماعه مع قيادات صفحات ومجموعات الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي الدوري قال مرتضى :"نشارك في دوري الإكراه، ورغم ذلك مطمئن أن الزمالك سينافس على اللقلب ولن يكتفي بالمركز الثاني لوجود تقنية الفار".

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وأضاف مرتضى منصور :"أسندنا ملف استكمال الدوري للمدرب باتريس كارتيرون ووافق على استئناف البطولة للاستعداد من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع رئيس الزمالك :"لم نقصر مع المدربين السابقين، دفعنا كافة المستحقات الخاصة بالمدرب فيريرا، وكرمنا جروس بعد انتهاء عقده، وقضية النقاز ما زالت جارية، وسنحصل أموال النادي من اللاعب".

وأنهى رئيس الزمالك :"المدرب جروس ذهب إلى نادي الصيد للعب الكُرة ورفض القدوم إلى النادي للحصول على المستحقات، ومع ذلك كل من يرفع دعوى ضد الزمالك يخسرها بدليل مايوكا وغيره من اللاعبين".