ديبالا على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة ليون في دوري الأبطال

دخل باولو ديبالا في قائمة فريق يوفنتوس المكونة من 22 لاعبا استعدادا لمواجهة ليون الفرنسي التي ستنطلق بعد قليل في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وكانت هناك شكوك حول مشاركة ديبالا في اللقاء بعدما تعرض للاصابة في مباراةفريقه بالدوري الايطالي امام سامبدوريا وغاب عن المباراتين التاليتين ضد كالياري وروما.
ويسعى فريق فريق السيدة العجوز إلى تحقيق الفوز من أجل قلب تأخره بهدف نظيف في مباراة الذهاب بفرنسا .
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