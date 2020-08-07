نوير: بايرن ميونخ جاهز لموقعة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

قال مانويل نوير حارس مرمى وقائد فريق بايرن ميونخ الألماني، جاهزية فريقه لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عندما يستضيف تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وأضاف نوير: أشعر أننا على أهبة الاستعداد، لقد عملنا بجد، ونحن مستعدون جيدا.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة الإياب بأفضلية الفوز 3 - صفر ذهابا في العاصمة البريطانية لندن.

ومن المتوقع أن يتأهل إلى

دور الثمانية الذي سيقام بنظام البطولة المصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة ابتداء من 12 أغسطس الجاري.

وقال هانسي فليك المدير الفني للفريق: نحظى بالاحترام اللازم، رأينا كيف لعب تشيلسي منذ عودة منافسات كرة القدم ومن المهم أن يكون لديك هذا الاحترام كما يجب أن نحظى بالثقة لدخول تلك المباراة وإظهار قوتنا.

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وأكد فليك غياب الجناح الفرنسي كومان عن المباراة بسبب الإصابة، لكنه شدد على امتلاك بايرن البدائل الكافية متمثلة في البرازيلي فيليبي كوتينيو أو الكرواتي إيفان بيرسيتش.

وكانت آخر مباراة خاضها الفريق أوائل الشهر الماضي، حينما تغلب على ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا ومع فوزه بلقب الدوري الألماني (بوندزليجا).

كذلك، يسعى الفريق إلى تكرار ثلاثية عام 2013 "الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا".

وقال نوير: نحن فريق عظيم، ونتعاون بشكل جيد ولدينا طموح، من المهم أن يكون لدينا هذا الهدف، هكذا كان الأمر مع (بوندزليجا).